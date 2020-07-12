В КЧР число аварий на дорогах снизилось почти на 20% за первую половину года

ЧЕРКЕССК, 12 июля. /ТАСС/. Показатель аварийности на дорогах Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) с января по июнь снизился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество аварий с участием детей снизилось больше чем вполовину, сообщили журналистам в воскресенье в региональном министерстве промышленности и торговли.

"В Карачаево-Черкесии за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность на дорогах снизилась на 19,5%", - говорится в распространенном сообщении.

В министерстве также отметили, что за первые шесть месяцев текущего года число ДТП с участием детей до 14 лет снизилось на 55,5% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Количество летальных исходов снизилось на 13,2%, а количество пострадавших в ДТП снизилось на 28,1%.

Ранее врио главы МВД по республике Ансар Боташев рассказал ТАСС, что за прошлый год в регионе совершено 569 ДТП, в которых 83 человека погибли, 838 получили ранения. Он назвал сложной ситуацию с аварийностью с участием детей в возрасте до 16 лет - допущено 74 ДТП, в которых 7 детей погибли, 93 получили травмы различной степени тяжести.

По данным управления "Карачаевочеркесавтодор", в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в трех районах республики будет установлено наружное освещение на 4 км региональных дорог. В текущем году планируется проведение работ по ремонту 37,6 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения КЧР, также по реконструкции минимум 5 км.