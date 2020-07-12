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Маршрут первого в России фотосафари в заповеднике намерены организовать в Оренбуржье

Он будет проложен по участку "Предуральская степь" заповедника "Оренбургский"

ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Заповедник "Оренбургский" намерен организовать для туристов фотоохоту на диких лошадей Пржевальского, пасущихся на территории первого в России Центра реинтродукции этого вида животных в Оренбургской области. Об этом сообщила директор объединенной дирекции государственных природных заповедников "Оренбургский" и "Шайтан-Тау" Рафиля Бакирова в воскресенье на совещании "О перспективах развития экологического туризма в Оренбургской области".

"В 2020 и 2021 годах мы запустим еще одну экологическую тропу - пятичасовой маршрут в благополучное по погоде время, который будет первым фотосафари в заповедниках России, с целью увидеть вольно пасущиеся табуны лошадей Пржевальского", - сказала Бакирова.

Маршрут будет проложен по участку "Предуральская степь" заповедника "Оренбургский", который считается последним в России единым крупным естественным участком не распаханной типичной ковыльной степи. В 2015 году здесь приступили к реализации программы создания полувольной популяции лошади Пржевальского в естественной природной среде обитания.

С 2015 по 2017 год на территорию участка доставили три группы животных из биорезерватов Франции и Венгрии. С 2018 года здесь начали рождаться первые жеребята. На июль 2020 года в Предуральской степи обитают 53 особи лошади Пржевальского.

На этом же участке заповедника "Оренбургский" в воскресенье была презентована программа путешествия "Дыхание степи", которая стала частью общероссийской акции "Маршрут построен". По словам Бакировой, еще один маршрут "Путь к цапле" протяженностью 2,5 км также будет организован в Предуральской степи в этом году.

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