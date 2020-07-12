Премьер Греции обсудил с главой Элладской церкви ответные действия по вопросу Айя-Софии

АФИНЫ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом совместные действия греческого правительства и церкви в связи с решением турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть. Об этом сообщило в воскресенье Афинское Македонское агентство новостей .

Согласно правительственным источникам, были подробно обсуждены "кощунственное превращение собора Святой Софии в мечеть и дальнейшие действия, которые предпримут правительство и церковь", говорится в сообщении.

Предстоятель Элладской церкви назвал решение президента Турции превратить собор Святой Софии в мечеть "инструментализацией религии в погоне за реализацией партийных, геополитических и геостратегических целей". По мнению Иеронима, превращение собора из музея в мечеть является "оскорблением, которое касается не только православия и христианства в целом, но и всего цивилизованного человечества, каждого мыслящего человека, независимо от религии".

В субботу премьер Греции позвонил патриарху Константинопольскому Варфоломею и выразил ему свою "солидарность и поддержку" в связи с решением турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть.

В пятницу Мицотакис заявил, что Греция решительно осуждает решение Турции. По словам премьера, этот акт повлияет не только на отношения Турции с Грецией, но и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил в субботу в эфире телеканала "Скай", что президент Турции допустил историческую ошибку, приняв решение превратить собор Святой Софии в мечеть, за это Турцию ждут санкции. Пецас подчеркнул, что этот вопрос будет поставлен на ближайшем саммите ЕС, намеченном на 17-18 июля.