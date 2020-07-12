Темнокожая женщина впервые станет летчиком-истребителем ВМС США

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Маделин Суигл станет первой темнокожей женщиной, которая будет выполнять боевые задания на истребителе ВМС США. Об этом сообщила газета The Hill.

Суигл окончила спецкурсы по программе тактической авиации ВМС США. В конце месяца пройдет церемония, на которой ей вручат знак отличия летного офицера в виде нашивки "золотые крылья". После этого она сможет выполнять задания на палубных истребителях F/A-18E/F Super Hornet и F-35C, а также палубном самолете РЭБ EA-18G Growlers. Суигл окончила Академию ВМС США в 2017 году.

Первой женщиной пилотом истребителя ВМС США стала Розмари Маринер в 1974 году.

В четверг Пентагон сообщил о том, что женщина впервые вступит в ряды специального подразделения Армии (Сухопутных сил) ВС США, известного как "зеленые береты". В 2013 году тогдашний министр обороны США Леон Панетта принял решение полностью отменить запрет на участие женщин в боевых операциях американских сухопутных войск, в том числе элитных подразделений специального назначения. Однако должности в ВС стали доступны им только в конце 2015 года.