Власти Каталонии решили ужесточить карантинные меры в некоторых муниципалитетах

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Власти Каталонии приняли решение ввести более жесткие карантинные меры в восьми населенных пунктах региона для сдерживания распространения нового коронавируса. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье на странице правительства этого автономного сообщества в Twitter.

"С 13 июля запрещается въезд и выезд из города Льейда" и семи каталонских муниципалитетов, отмечается в публикации. Как подчеркнула советник департамента здравоохранения при правительстве автономии Альба Вергес, "населению следует оставаться дома, если только не нужно посещать рабочие места". Жителям данных населенных пунктов также можно выходить в банк или в магазин за продуктами.

Ранее власти Каталонии приняли решение об обязательном ношении защитных масок во всех общественных местах, даже несмотря на возможность соблюдать безопасную дистанцию. За нарушение этой меры грозит штраф.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено около 254 тыс. случаев заражения, свыше 28,4 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Данная мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.