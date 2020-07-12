NYT: во Флориде за сутки коронавирус выявили более чем у 15 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в штате Флорида. Как подчеркивает в воскресенье газета The New York Times , это наиболее высокий показатель суточного числа новых случаев заражения среди всех американских штатов.

По данным департамента здравоохранения штата, за минувшие сутки инфекция была выявлена у 15 299 жителей Флориды. К настоящему моменту общее число заразившихся превышает 266 тыс., умерли более 4,2 тыс. человек.

Газета подчеркивает, что предыдущий антирекорд был установлен в середине апреля в штате Нью-Йорк. Тогда за сутки на его территории заражение коронавирусом было выявлено более чем у 12 тыс. человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135 тыс. человек.