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Россияне рассказали, какие качества ценят в коллегах

По данным сервиса "Работа.ру", лучшими качествами в коллегах россияне назвали профессионализм и уважение к другим людям и их труду
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Лучшими качествами в коллегах россияне назвали профессионализм и уважение к другим людям и их труду. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"На первом месте рейтинга самых лучших качеств оказался профессионализм - его выбрали 47% опрошенных. Второе место заняло уважение к другим людям и их труду - 40% респондентов отметили этот вариант ответа. На третьем месте самых ценных качеств, по мнению 34% жителей России, расположилась ответственность. 29% респондентов выделили помощь в трудных ситуациях, а замыкает первую пятерку заинтересованность в качестве работы - ее указали 28% опрошенных", - говорится в исследовании.

Менее ценными для респондентов, согласно опросу, оказались такие качества коллег, как доброжелательность (22%), отзывчивость (19%), гибкость (8%), пунктуальность (7%) и предпринимательский склад ума (6%).

Исследование проводилось в июле 2020 года среди более 4,4 тыс. пользователей сервиса "Работа.ру" старше 18 лет из всех регионов РФ.

Теги
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