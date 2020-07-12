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Пандемия коронавируса нового типа

В ЮАР снова ввели комендантский час в связи с пандемией

Президент страны Сирил Рамапоса также сообщил, что восстанавливается запрет на продажу алкоголя

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Комендантский час повторно введен в Южно-Африканской Республике в связи с быстрым ростом числа новых инфицированных коронавирусом. Об этом заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса в телевизионном обращении к нации.

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"Страна приблизилась к пику пандемии коронавируса, - подчеркнул глава государства. - Для того, чтобы противостоять распространению инфекции, с 13 июля на территории всей страны восстанавливается комендантский час, он будет действовать с 21:00 до 04:00". Предыдущий комендантский час был отменен 1 мая.

Одновременно восстанавливается запрет на продажу алкоголя, сообщил Сирил Рамапоса. Становится обязательным ношение защитных масок на улицах, в общественных местах и на работе.

Глава государства отметил, что после детального обсуждения властями принято решение не восстанавливать общенациональный карантин. "Эти меры не дадут значительного сокращения числа заболевших, однако нанесут огромный урон экономике", - сказал он.

"ЮАР приближается к пику пандемии, сейчас в стране каждый час заражаются новым коронавирусом 500 человек, - заявил Сирил Рамапоса. - Стране и всем нам предстоит пережить сложные дни, недели и месяцы".

Южно-Африканская Республика уже третий месяц занимает в Африке первую строчку по числу инфицированных новым коронавирусом. На текущий день их насчитывается 224 665. Количество умерших из-за заражения коронавирусом также наибольшее среди всех стран континента - 3 602.

Теги
ЮАРРамапоса, СирилПандемия коронавируса нового типа
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