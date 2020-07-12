В Азербайджан на помощь в борьбе с пандемией коронавируса прибыла группа российских врачей

БАКУ, 12 июля. /ТАСС/. Группа российских врачей прибыла в воскресенье в Азербайджан чартерным рейсом компании "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) из Москвы для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила журналистам пресс-служба компании.

"По приглашению Фонда Гейдара Алиева в Баку были доставлены 22 российских врача, которые окажут помощь в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Этим же рейсом на родину из Москвы вернулись 211 граждан Азербайджана. По данным АЗАЛ, к полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Все пассажиры этого рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции, добавили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что группа российских специалистов из Первого Московского государственного университета им. И. М. Сеченова и врачей-добровольцев отправилась в Азербайджан для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Отмечалось, что российские врачи проведут консультации для медицинских работников Азербайджана, помогут в организации работы по оказанию медицинской помощи в особо проблемных регионах, поделятся российским опытом и подходами к лечению коронавирусной инфекции на амбулаторном и госпитальном этапах для стабилизации эпидемической ситуации в республике.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане выявили 28 февраля. С 14 марта в стране был введен особый режим, включавший ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим. С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений, после чего инфекция стала вновь распространяться. С 5 июня ежедневно регистрировалось более 300 случаев заражения, 19 июня суточный показатель впервые превысил 400, а 23 июня - 500. Ниже он с тех пор не опускался.

Наибольший прирост числа инфицированных за сутки отмечался 24 июня, когда было выявлено 590 новых случаев заражения. По данным оперативного штаба, более половины от общего числа инфицированных - 55,1% - приходится на Баку. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти до 20 июля ввели в столице и еще 15 крупных городах и районах республики жесткий карантин, предусматривающий строгие меры изоляции.