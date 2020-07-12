Министр экономики Боливии заразился коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июля. /ТАСС/. Министр экономики и государственных финансов Боливии Оскар Ортис сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.

"Я сдал анализы, первые результаты которых показали наличие [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19. В связи с этим врачи решили госпитализировать меня для наблюдения за развитием симптомов", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

По словам Ортиса, он "чувствует себя хорошо". К врачам министр обратился в субботу из-за слабости и боли в мышцах.

Ортис стал четвертым членом боливийского кабинета, заразившимся коронавирусом. Ранее аналогичный диагноз был подтвержден у министра здравоохранения Эйди Рока, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Кроме того, инфекцию обнаружили у исполняющей обязанности президента Жанин Аньес.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту инфицированы более 47 тысяч человек, умерли свыше 1,7 тысячи.