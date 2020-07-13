Выпускники напишут ЕГЭ по физике и истории

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по физике и истории в понедельник сдадут выпускники российских школ, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ-2020: как будут проходить экзамены в этом году

"Экзамены по физике и истории участники основного периода ЕГЭ-2020 сдают 13 июля", - говорится в сообщении.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали почти 158 тыс. человек, из них 143 тыс. - выпускники 2020 года. Работа состоит из двух частей, они включают в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. На экзамене можно использовать непрограммируемый калькулятор и линейку.

ЕГЭ по истории планируют сдавать около 120 тыс. участников, в том числе 104 тыс. выпускников 2020 года. За 3 часа 55 минут участникам нужно выполнить работу из двух частей и 25 заданий.

Свои результаты за ЕГЭ участники узнают не позднее 27 июля.

За ходом экзаменов в регионах будут следить федеральные общественные наблюдатели, онлайн-наблюдатели и эксперты. В 18 субъектах РФ планируется использовать технологию передачи материалов в пункт сдачи по защищенным интернет-каналам.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.