В Петербурге с 13 июля возобновляют работу салоны красоты и тренировочные базы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Салоны красоты и физкультурно-спортивные организации возобновляют работу в Санкт-Петербурге с 13 июля. Это следует из опубликованного постановления городского правительства.

"Слова "парикмахерских услуг, за исключением косметических услуг (по предварительной записи), услуг маникюра, педикюра (по предварительной записи)" заменить словами "услуг парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи). Осуществлять в помещениях физкультурно-спортивных организаций спортивную подготовку", - говорится в документе.

Также с 13 июля возобновляется оказание банных услуг и некоторых бытовых услуг. В помещения физкультурно-спортивных организаций доступ разрешен только тренерскому составу, спортсменам, проходящим подготовку, и обслуживающему персоналу.

Кроме того, с понедельника жители Санкт-Петербурга могут обращаться в "Центр организации социального обслуживания" для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме.

Доступ граждан во вновь открывающиеся учреждения и организации разрешается при условии соблюдения требований безопасности (использование средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции не менее 1,5 м, дезинфекция контактных поверхностей, антисептическая обработка рук на входе в помещение).

Общественный транспорт в стандартном режиме

С понедельника графики наземного транспорта и метро Санкт-Петербурга синхронизируются, теперь наземный транспорт работает не до 23:00 мск, а до 00:00 мск (с привязкой к режиму работы подземки).

Постепенное снятие ограничений

Поэтапное смягчение ограничений, введенных в Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавирусной инфекции, началось с 1 июня. В городе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Предусмотрено обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и в общественном транспорте.

С 5 июня в городе открылись для посещения храмы, с 28 июня разрешено посещать парки и скверы, а также детские и спортивные площадки. С 29 июня заработали летние террасы ресторанов и кафе, с 6 июля начали открываться музеи и выставочные залы, а также бассейны и фитнес-залы. К началу июля открылись парковые пространства четырех музеев-заповедников: "Петергофа", "Павловска", "Царского Села" и "Гатчины".

По данным на 12 июля, в Петербурге выявили 27 570 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 21 233 человека, умерли 1 603.