Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 100 тыс.

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Аргентинские медики за сутки выявили 2 657 случаев инфицирования новым коронавирусом. Как сообщило в воскресенье министерство здравоохранения южноамериканской страны, общее число заразившихся достигло 100 166.

За сутки в республике была подтверждена смерть 35 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии там стали 1 845 человек. Выздоровели 42 694 пациента.

Больше всего новых случаев зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 1 633. За ней следует столица с 754 заболевшими.

Последние несколько дней в Аргентине регистрировали свыше 3 тыс. новых случаев заражения в день. В субботу были выявлены 3 499 инфицированных.

3 марта власти подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. С 20 марта был введен всеобщий карантин. 4 июня президент Альберто Фернандес сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов. В столице и провинции Буэнос-Айрес строгий карантин продлен до 17 июля.