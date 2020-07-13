Судно Ice stream покинуло Пусан после того, как моряки вылечились от коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Экипаж российского рефрижератора Ice stream, у 18 моряков с которого был диагностирован коронавирус, выписан из больницы. Судно покинуло Пусан, где лечились моряки, и направилось в Охотское море на промысел, сообщила ТАСС в понедельник гендиректор компании-судовладельца "Рефтрансфлот" Екатерина Морозова.

"Моряки уже все выздоровели и ушли в море. В воскресенье после обеда они вышли из Пусана. Они пошли в Охотское море на путину", - сообщила собеседница агентства.

Экипаж судна сейчас состоит из 22 человек. Одного моряка переоформили с другого судна, он останется на Ice stream на контракте, уточнила она.

21 июня была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции у экипажа судна, прибывшего в Пусан. Диагноз подтвердился у 16 человек, они были госпитализированы. После повторных тестов были госпитализированы еще два человека.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, около 565 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 727 162 случая заражения, выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.