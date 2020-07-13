Власти Хабаровского края предупредили жителей о провокаторах на митингах

ТАСС, 13 июля. Правительство Хабаровского края обратилось к жителям региона, призвав не поддаваться на действия провокаторов, которые участвовали в несанкционированных акциях в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Официальное обращение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади. Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. Мы призываем всех жителей региона: не позволяйте себя использовать! Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами", - говорится в обращении.

В нем также отмечается, что ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а большие скопления людей - один из основных очагов распространения инфекции.

В воскресенье число пациентов с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае превысило 5,2 тыс. человек, показатель заболеваемости остается самым высоким в Дальневосточном федеральном округе и составляет 392 случая на 100 тыс. населения. Пакет ограничений, введенных из-за коронавируса, продлен в регионе до 27 июля.

В субботу и воскресенье в регионе прошло несколько несанкционированных митингов и шествий горожан. По оценке полиции, в первом из них участие приняли от 10 до 12 тыс. человек, официальных данных о других акциях пока нет. По данным корреспондента ТАСС, в воскресенье в них приняло участие меньшее число людей.

В Хабаровском крае действует режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжелыми заболеваниями.