Венгрия первой из стран ЕС намерена открыть границы для въезда из России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля, соответствующее сообщение опубликовано на странице посольства страны в Москве в Facebook .

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"В рамках эпидемиологических мер, введенных в связи с COVID-19, с 15 июля 2020 года правила въезда в Венгрию изменятся. Согласно решению венгерских эпидемиологических властей, Россия вошла в число стран "желтой" зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на "желтые" и "красные" зоны)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Венгрии и члены их семей, прибывающие из России, а также "лица, не являющиеся гражданами Венгрии", должны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны.

При отсутствии подозрения на коронавирус въезжающему будет необходимо в течение 14 дней находиться на карантине.

"Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке", - отмечают в посольстве.

Также в диппредставительстве подчеркнули, что иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде в Венгрию.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, куда Россия может возобновить рейсы на первом этапе, среди которых, в частности, была и Венгрия. В то же время по решению Совета ЕС Россия не вошла в первоначальный перечень государств, с которыми сообщество готово открыть границы. Новая редакция списка "безопасных стран" должна быть подготовлена Советом ЕС к 15 июля.