Посещающие Южную Корею иностранцы должны будут получить сертификат об отсутствии COVID-19

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Иностранцы, прибывающие в Республику Корея из стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции, обязаны с 13 июля предоставлять сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом сообщил в понедельник южнокорейский Минздрав.

Сертификаты должны быть выданы не ранее чем за 48 часов до вылета в медицинских учреждениях, выбранных южнокорейскими дипломатическими миссиями в странах особого риска. При этом наличие такого свидетельства не освобождает граждан от обязательного двухнедельного карантина, который действует с 1 апреля для всех прибывающих из-за границы, включая южнокорейцев.

Пока что эти ограничения касаются граждан четырех стран: Бангладеш, Казахстана, Киргизии и Пакистана, однако впоследствии список может быть расширен. Министерство отметило, что власти внимательно следят за ситуацией еще в 11 странах, в отношении которых также могут быть применены аналогичные ограничения, если эпидемическая ситуация там не улучшится.