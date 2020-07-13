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Пандемия коронавируса нового типа

Гонконгский университет опроверг утверждения экс-сотрудницы о сокрытии коронавируса

Ранее доктор-вирусолог Янь Лимэн сообщила, что якобы одной из первых в конце декабря 2019 года начала проводить исследования, связанные с коронавирусом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 июля. /ТАСС/. Гонконгский университет (HKU) назвал беспочвенными заявления своей бывшей сотрудницы о том, что Китай якобы скрывал правду о начале вспышки новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление он опубликовал в минувшие выходные дни.

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Речь идет о докторе-вирусологе Янь Лимэн, которая в апреле бежала, по ее признанию, в США и в интервью американскому телеканалу Fox News обвинила власти КНР в замалчивании информации об инфекции. Китаянка также сообщила, что якобы одной из первых в конце декабря 2019 года начала проводить исследования, связанные с коронавирусом.

"В университете обратили внимание, что содержание указанного новостного сообщения не соответствует ключевым фактам, как мы их понимаем. Более того, доктор Янь никогда не проводила никаких исследований, связанных с передачей коронавируса от человека к человеку, в HKU в течение декабря 2019 и января 2020 года, что являлось ее центральным утверждением в упомянутом интервью", - говорится в заявлении.

"Мы также отмечаем: то, что она подчеркивала в интервью, не имеет научного обоснования, а напоминает слухи", - подчеркивается в публикации.

В университете уточнили, что Янь Лимэн была постдокторантом в учебном заведении, но затем покинула его.

Сама она заявила на днях американскому телеканалу, что китайские власти знали о появлении цепочек передачи нового коронавируса задолго до того момента, когда о нем заговорили официально. Доктор Янь также утверждает, что о ситуации были уведомлены ученые из референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Гонконге, но они "ничего не предприняли".

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