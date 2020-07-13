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Пандемия коронавируса нового типа
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В Забайкалье отменили обязательную самоизоляцию для вернувшихся из-за границы жителей

Однако при появлении первых признаков инфекции они должны оставаться дома и сразу звонить в больницу

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края отменило обязательную двухнедельную самоизоляцию для жителей региона, которые вернулись из-за границы или из других регионов России, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба краевого правительства.

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"В Забайкальском крае отменили обязательный 14-дневный режим самоизоляции для жителей региона, которые прибыли из других стран и субъектов России. Соответствующие изменения внесли в постановление губернатора региона о режиме повышенной готовности и комплексе ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

При этом вернувшиеся в Забайкалье жители должны по-прежнему оставаться дома при появлении первых признаков инфекции и сразу звонить в больницу.

Постепенно снимать ограничения в Забайкальском крае власти начали с начала июля. В частности, свою работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры и библиотеки.

В Забайкалье зарегистрировано 3 728 случаев заражения коронавирусом, выписаны 2 750 человек, 46 пациентов умерли.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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