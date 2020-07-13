Депутат Госдумы просит Минздрав создать сеть пунктов психологической поддержки медиков

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутат фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Зубарев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением создать федеральную сеть пунктов психологической поддержки медиков, следует из письма депутата, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Совместно с Институтом развития правового общества просим Вас рассмотреть возможность создания федеральной сети пунктов (групп) психологической поддержки медицинского персонала по социальному контракту и с привлечением волонтерских объединений. Данный формат предусматривает разработку пилотного проекта по организации таких пунктов (групп) для врачей и медсестер (медбратьев) с психологически тяжелыми условиями труда в выбранных субъектах федерации, а также финансово-экономической стратегии социального найма территориальными органами Минздрава РФ специалистов-носителей компетенций, коррелирующих с поставленным запросом", - следует из текста обращения.

Это предложение обусловлено тем, что в условиях пандемии нового коронавируса сотрудники лечебных учреждений нуждаются в дополнительных мерах социально-психологической поддержки, отмечает Зубарев. "Эти аспекты выделены в рекомендациях Минздрава от 7 мая, реализованы в форматах горячих линий. Согласно данным Федерального медико-биологического агентства от 12 мая, около 40% медработников "красной зоны" уже имеют психологические проблемы из-за стресса, около 10% страдают депрессией. Еще у 10% специалистов наблюдаются симптомы повышенной тревожности", - отмечается в письме.

Риск профессионального выгорания

Дополнительную нагрузку на медицинских работников создает дефицит кадров в отрасли. "Среди факторов риска потери как опытного, так и молодого сотрудника первичного звена эксперты называют не только высокие нагрузки, переработки и недостаточную оплату сестринского дела, но и регулярные психологические травмы, диспропорциональные параметрам профессиональных издержек, - говорится в обращении. - Особенно фактор постоянного профессионального стресса касается медперсонала, работающего среди пациентов с высокой смертностью, психиатрическими заболеваниями и в секторе паллиативной помощи".

"В целях повышения квалификации и поддержки работоспособности самих психологических служб предлагается рассмотреть возможность разработки и запуска министерского кабинета психологической помощи специалисту, где услуги по личной терапии и тренинги по повышению качества работы были бы доступны широкому кругу не только медицинских психологов, но и всем сертифицированным представителям отрасли", - говорится в обращении Зубарева.

Директор Института развития правового общества Дарья Гладыш в беседе с ТАСС отметила, что в связи с ожидаемой второй волной пандемии коронавируса нагрузка на врачей в ближайшее время не снизится, поэтому эта инициатива становится еще актуальнее. "Такой режим труда и постоянный стресс приводят к психологическому ущербу и профессиональному выгоранию. Не сразу заметному, а накапливающемуся постепенно. Но ведь это специалисты жизненно важной сферы, от их самочувствия во многом зависит качество. <...> Мы очень надеемся, что наша инициатива тоже будет услышана. И такие группы поддержки, а также услуги психологов станут непреложной частью системы российского здравоохранения", - сказала она.