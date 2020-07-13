В Приморском океанариуме впервые дали потомство рогатые лягушки

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Рогатые лягушки впервые дали потомство в Приморском океанариуме, теперь детенышей рассаживают в отдельные аквариумы, чтобы не допустить каннибализма. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба океанариума.

"Для рогатых лягушек, живущих в Тропическом лесу Приморского океанариума, это первое потомство. Причем маленькие рогатки проявили видовые особенности характера, едва вышли из икринок", - сообщил сотрудник отдела "Тропический дождевой лес" Артем Герасименко, которого цитирует пресс-служба.

Эти лягушки получили свое название из-за выростов на веках, напоминающих рога. В природе это хладнокровные охотники, вооруженные мощными челюстями с рядом заостренных зубов, они пытаются съесть все, что движется и может вместиться в их огромный рот. Среди добычи могут оказаться насекомые, рыбы и даже зазевавшиеся мелкие млекопитающие.

"Также рогатки известны каннибализмом и способны съесть сородича даже большего размера. Чтобы не допустить каннибализма в "яслях", специалисты океанариума рассаживают подрастающих рогаток в отдельные аквариумы, создавая максимально комфортные условия для дальнейшего развития головастиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, потомство дали и австралийские квакши. В отличие от рогатых лягушек, это произошло не впервые. Чтобы брачные ухаживания самца увенчались успехом, биологи воссоздали все климатические особенности мест обитания австралийской квакши: они организовали искусственную зимовку, индивидуальную схему орошения для имитации сезона дождей, мониторинг песнопений самца и набора веса у самки.

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ и быстро стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.