Опрос: покупатели стали чаще обращать внимание на дату изготовления продукта и его состав

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Покупатели начали чаще обращать внимание на дату изготовления продукта, его состав и массу. Об этом говорится в сообщении Роскачества по итогам исследования аналитического агентства "Ромир".

"В 2020 году, учитывая пандемию коронавирусной инфекции, потребительское поведение при покупке продуктов питания изменилось. В большей степени покупатели стали чаще обращать внимание на дату изготовления продукта - 75% (против 65% в прошлом году), на его состав - 51% (против 39% в прошлом) и массу - 42% (против 34% в прошлом)", - отмечается в сообщении.

Как сообщили эксперты, по итогам исследования 69% покупателей отметили, что предпочтут купить товар, у которого есть государственный знак качества. Более половины (57%) респондентов готовы заплатить за такой товар большую сумму, чем за аналогичный товар без маркировки. Также при выборе продуктов питания покупатели не забывают проверять срок годности товара - 73% (против 72% в прошлом) и обращают внимание на торговую марку - 32% (против 30% в прошлом). Самым незначительным показателем стала информация об энергетической ценности продукта и содержании в нем микро- и макроэлементов (12% и 10% соответственно).

По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, количество покупателей, которые обращаются к информации на упаковке товара, увеличилось - таких теперь 73% (против 63% в 2019 году). Также при покупке продуктов питания рекомендациям друзей, знакомых и родственников стали доверять больше людей - 43% (против 35% в 2019 году). И только 5% покупателей в целом не ищут информацию о качестве приобретаемых товаров.

Опрос был проведен среди 1 500 респондентов среди россиян в возрасте от 18 лет в 77 субъектах РФ во всех федеральных округах.