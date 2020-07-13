СМИ: выход США из ВОЗ подчеркнул ослабление позиций и изолированность Вашингтона

ТАСС, 13 июля. Решение властей США о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывает на ослабление позиций и изолированность Вашингтона на международной арене. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии газеты Chosun Shinbo , издающейся в Японии при поддержке Ассоциации корейских граждан.

"Поступок США (выход из ВОЗ - прим. ТАСС) показал, что они являются таким государством, которое легко отказывается от союзнических отношений и международных обязательств, если те идут вразрез с интересами Вашингтона, - указывается в статье. - Это лишь подчеркивает ослабление и продолжающуюся изолированность Соединенных Штатов". Кроме этого, по мнению авторов Chosun Shinbo, "несмотря на то, что США являются сверхдержавой, они сильно отстают в сфере здравоохранения", а их решение о выходе из состава ВОЗ "пришлось на период, когда остро необходимо сотрудничество всех стран на фоне ситуации с коронавирусом".

Газета также назвала нонсенсом попытки Вашингтона обвинить Пекин в начале распространения инфекции, подчеркнув, что США занимаются перекладыванием ответственности в условиях предстоящих президентских выборов.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.