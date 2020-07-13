Путин заявил, что летальность от коронавируса в России намного ниже, чем в других странах

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что в РФ летальность от коронавируса в несколько раз ниже, чем в других странах.

"По одному из основных показателей эффективности нашей работы - по летальности - ситуация выглядит неплохо: в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения", - заявил глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин отметил, что "в России ежедневно сейчас проводится более 300 тыс. тестирований граждан на коронавирус, на 11 июля текущего года развернуто более 170 тыс. 377 специализированных коек и только 66% сегодня задействованы по прямому назначению". "Конечно, это позволило нам начать постепенный перевод мобилизованных медучреждений - а это тоже нам удалось сделать достаточно быстро - в штатный режим работы", - констатировал президент.

"Ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в нашей стране остается стабильным, а тех, кто поправился, их количество растет", - подчеркнул глава государства. По его словам, "в этой связи подавляющее число субъектов РФ приступило к смягчению режимов самоизоляции граждан и противоэпидемических ограничений".

"Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается, но главное - мы видим позитивную динамику, сейчас важно действовать аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но продолжать усилия по преодолению того ущерба, который причинила эпидемия экономике и социальной сфере", - указал Путин.

Общенациональное единение

Владимир Путин уверен, что достойно ответить на вызов пандемии коронавируса в РФ позволило общенациональное единение.

"Общенациональное единение позволило достойно ответить на вызов эпидемии", - заявил глава государства. Путин подчеркнул, что безопасность, здоровье людей были главными приоритетами для властей, принимавших решения во время пандемии. "Именно здесь мы концентрировали усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских, научных центров, делового сообщества и некоммерческих волонтерских организаций", - отметил президент.

Глава государства предложил участникам заседания обсудить "ключевые направления развития страны, дальнейшие действия". "Наша главная, объединяющая задача - это повышение качества жизни граждан, в центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек, интересы безопасности российских семей", - указал Путин. Он подчеркнул, что именно так действуют власти во время пандемии, "когда главным приоритетом стала борьба за каждую жизнь, защита здоровье граждан, их уверенности в будущем".

Президент признал, что противостояние коронавирусу проходило "не без проблем, не без определенных сбоев". Однако, президент уверен, что РФ "достойно ответила на вызов эпидемии".

Рост безработицы

Путин заявил, что в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы во время кризиса, связанного с коронавирусом.

"Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы", - сказал глава государства.

При этом президент признал, что "на первых этапах борьбы с эпидемией не хватало слаженности" в действиях. "На протяжении всех этих трудных недель и месяцев мы получили важный опыт принятия точечных, выверенных, своевременных решений, причем в достаточно короткие сроки смогли отработать и запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, которые были так необходимы в это сложное время и в первую очередь российским семьям, работникам предприятий, организаций", - отметил Путин.

По его мнению, предпринимавшиеся действия говорит о том, что есть "большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно".

Плановая медпомощь

Система здравоохранения РФ должна стать более гибкой и устойчивой, чтобы даже в случае глобальных эпидемий плановая медпомощь гражданам продолжала оказываться ритмично, заявил президент РФ.

"Всю систему медицинской помощи, включая ее первичное звено, <...> мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной эффективно реагировать на любые вызовы", - сказал президент, добавив, что "это касается и системы мобилизационной готовности страны в целом".

"А это означает, что даже в экстренных ситуациях, связанных с возможными глобальными эпидемиями, плановая медицинская помощь в России должна оказываться в ритмичном режиме. Если возникают новые вызовы, мы должны на них быстро отвечать", - подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что медпомощь в РФ в целом должна соответствовать современным стандартам качества и доступности. По словам президента, предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, а также "направить на это дополнительные ресурсы".

Среди общенациональных задач на предстоящее десятилетие Путин назвал сбережение здоровья и благополучия людей. "Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом "бедность". Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело", - сказал глава государства.