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Умерла супруга Джона Траволты, актриса Келли Престон

Ей было 57 лет

ТАСС, 13 июля. Супруга Джона Траволты, киноактриса и фотомодель Келли Престон умерла на 58-м году жизни. Как сообщил в понедельник Джон Траволта в своем Facebook, два года назад у нее был диагностирован рак груди.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что моя красавица-жена Келли проиграла в двухлетнем сражении с раком груди. Она сражалась смело. Ее поддерживали очень многие", - сказал Траволта. Вдовец выразил благодарность медикам, которые помогали Престон, друзьям и всем тем, кто не остался в стороне. Он также сообщил о намерении провести ближайшее время с детьми - дочерью Эллой и сыном Бенджамином. Старший сын пары - Джетт - трагически погиб в возрасте 16 лет в 2009 году.

Келли Престон была знаменита благодаря ее ролям в фильмах "Нечего терять", "Джерри Магуайер", "Беги" и других.

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