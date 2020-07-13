В Башкирии в ближайшее время не будут ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса

ТАСС, 13 июля. Власти Башкирии в ближайшее время не будут снимать ограничения, действующие в республике из-за пандемии коронавируса, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве республики глава региона Радий Хабиров.

"У нас нет... ни одной позитивной весточки, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляции. Будь это открытие ряда видов деятельности, снятие самоизоляции для пожилых людей. Никаких оснований для изменения режима в лучшую сторону сейчас у нас в республике нет", - сказал Хабиров.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в республике выявили 5 921 случай заражения коронавирусом, 3 994 человек выздоровели, 19 умерли.

Башкирия находится на первом этапе снятия ограничений. Как сообщал ТАСС ранее, оперативный штаб региона по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение с 15 июля разрешить работу профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, имеющих штатный медицинский персонал. Также с этого числа могут открыться отдельные детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей. В регионе работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские. Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, около 565 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 727 162 случая заражения, выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.