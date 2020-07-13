В Москве и в Тверской области появились граффити, посвященные Ржевскому мемориалу

ТАСС, 13 июля. Масштабные граффити с изображением Ржевского мемориала советскому солдату, торжественно открытому 30 июня, создали на стенах двух домов в Москве и городе Зубцове под Тверью. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"Величественный образ солдата на фоне летящих журавлей, олицетворяющих бессмертную душу воина, запечатлен на фасаде здания у Большого Каменного моста в Москве (Кремлевская набережная, дом 1/9, стр. 8) и на стене девятиэтажного жилого дома в Зубцове (улица Победы, дом 37). Граффити выполнены в рамках арт-проекта Российского военно-исторического общества", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее аналогичное граффити площадью около 150 кв. метров было создано в деревне Хорошево, где и расположен мемориал. "Это крупнейший памятник советскому солдату, созданный в новейшей истории России. Ржевский мемориал станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодежи", - приводится пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. Открытие мемориала состоялось 30 июня, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.