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Почти 12 тыс. человек погибли от преступлений в России в 2020 году

Здоровью 18,6 тыс. человек причинен тяжкий вред

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число погибших от преступлений в России с начала года составило почти 12 тыс. человек, серьезные травмы и ранения получили более 18 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в МВД Росси.

"В результате преступных посягательств погибло 11,8 тыс. человек, здоровью 18,6 тыс. человек причинен тяжкий вред", - уточнили в МВД. При этом число погибших сократилось на 6,1%, пострадавших - на 4%.

В МВД сообщили, что в сельской местности доля погибших составляет 38,5%; в городах и поселках городского типа число пострадавших составляет 68,5%.

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