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В МВД сообщили о росте на 22% преступлений террористического характера в 2020 году

Число экстремистских преступлений возросло почти на 41%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число преступлений террористического характера за первое полугодие 2020 года возросло в России почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, число экстремистских преступлений - почти на 41%. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

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"С января по июнь 2020 года зарегистрировано 1 183 преступления террористического характера (на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года) и 442 преступления экстремистской направленности (больше на 40,8%)", - отмечается в материалах министерства.

В статистических данных также отмечено, что количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сократилось за отчетный период почти на 13%. "Также сократилось количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. С января по июнь 2020 года с использованием оружия совершено 2,7 тыс. преступлений (на 10,1% меньше)", - отмечается в материалах.

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