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Путин заявил, что в России удалось не допустить драматичного роста безработицы

Как отметил президент, такой рост безработицы произошел в некоторых странах
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране во время кризиса, связанного с пандемией, удалось не допустить "взрывного", "драматического" роста безработицы. 

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Как отметил глава государства во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, такой рост безработицы произошел в некоторых странах. 

При этом Путин признал, что не хватало слаженности в действиях на первых этапах борьбы с эпидемией. Однако, по словам президента, во время "этих трудных недель и месяцев" был получен важный опыт принятия выверенных, точечных, своевременных решений. Путин также напомнил, что в достаточно короткие сроки были отработаны и запущены новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, которые были необходимы в первую очередь семьям, работникам организаций, предприятий. 

По мнению президента, предпринимавшиеся действия говорят о том, что есть "большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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