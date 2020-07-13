Путин заявил, что в России удалось не допустить драматичного роста безработицы

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране во время кризиса, связанного с пандемией, удалось не допустить "взрывного", "драматического" роста безработицы.

О чем говорил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

О чем говорил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

Как отметил глава государства во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, такой рост безработицы произошел в некоторых странах.

При этом Путин признал, что не хватало слаженности в действиях на первых этапах борьбы с эпидемией. Однако, по словам президента, во время "этих трудных недель и месяцев" был получен важный опыт принятия выверенных, точечных, своевременных решений. Путин также напомнил, что в достаточно короткие сроки были отработаны и запущены новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, которые были необходимы в первую очередь семьям, работникам организаций, предприятий.

По мнению президента, предпринимавшиеся действия говорят о том, что есть "большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно".