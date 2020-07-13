Кабмин Армении продлил на месяц режим ЧП, введенный из-за пандемии

ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Армении в понедельник в ходе внеочередного заседания приняло решение продлить до 12 августа режим чрезвычайного положения, введенный в стране 14 марта из-за пандемии коронавируса. Заседание кабмина транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Мы продлеваем режим ЧП на 30 дней, до 12 августа. Ситуация остается тяжелой", - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Глава правительства добавил, что парламент в скором времени примет законопроекты, которые усовершенствуют законодательство для того, чтобы иметь соответствующие инструменты во время пандемии. "Мы не можем вечно продлевать режим ЧП, это в последний раз. Вопросы будем решать на уровне законодательства", - заявил он.

Ситуация с коронавирусом в Армении остается сложной. Как сообщил ранее Минздрав республики, число заразившихся с начала пандемии составило 32 151.

Власти страны подчеркивают, что жители недостаточно сознательно воспринимают происходящее и массово нарушают предписания. Премьер-министр Никол Пашинян неоднократно призывал сограждан соблюдать противоэпидемические требования и несколько раз лично выходил на улицы, чтобы раздать прохожим медицинские маски.