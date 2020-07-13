Санаторный комплекс за 37 млн рублей намерены построить в ТОР "Забайкалье"

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края намерено добиться включения инвестора проекта санаторно-курортного комплекса в бальнеологическом курорте "Кука" в число резидентов ТОР "Забайкалье", сообщил на заседании краевого правительства и. о. министра инвестиционного развития региона Михаил Чуркин.

"Подготовили на наблюдательный совет [ТОР "Забайкалье"] шесть заявок. Дополнительно у нас добавилась заявка на строительство санаторно-курортного комплекса на территории опережающего развития в Куке. Подготовлен инвестором проект реализации. Общая площадь комплекса - 31 гектар, 90 номеров, 37 млн рублей инвестиций", - сказал Чуркин.

Как уточнил ТАСС глава министерства, инвестором проекта выступила частная забайкальская медицинская компания "Академия здоровья".

Курорт "Кука" существует с 1919 года. Он расположен в долине ручья Кислый Ключ в 70 км от Читы и известен минеральной водой с высоким содержанием магния и большой концентрацией углекислоты. Действующие корпуса местного санатория сильно изношены.

ТОР "Забайкалье" создана в августе 2019 года. По данным краевых властей, ее резидентами уже стали 14 компаний. Общий объем инвестиций составил 116 млрд рублей, предусмотрено создание 5 тыс. рабочих мест. Первое предприятие в ТОР "Забайкалье" - завод по производству топливных гранул (пеллет) - начало работать 1 мая.

В числе тех проектов, которые уже вошли в ТОР, - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения Наседкино, строительство завода современного крупнопанельного домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе. В марте 2020 года стало известно, что границы ТОР будут расширены для двух новых проектов. Потенциальные инвесторы рассчитывают оборудовать комплекс для перевалки и хранения сжиженного природного газа и нефтепродуктов в Забайкальске и наладить в Чите выпуск стальных помольных шаров и лопат для промышленных предприятий.