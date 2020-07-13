В торговых сетях Приморья начали продавать экспресс-тесты на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Первые партии экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию начали продавать в Приморье в одной из крупных торговых сетей во Владивостоке и Артеме, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В торговых сетях Приморского края появились в продаже экспресс-тесты на наличие COVID-19 <…> В частности, торговая сеть "Реми" закупила пробную партию экспресс-тестов для изучения покупательского спроса. Их можно приобрести в супермаркетах этой сети во Владивостоке и Артеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступившие в продажу экспресс-тесты не являются медицинским товаром, а результат самостоятельного использования не дает единственного основания для постановки диагноза. "Полученный результат носит информационный характер. Если тест покажет положительный результат или вызывает сомнения, необходимо обратиться в медицинское учреждение", - уточняется в сообщении.

В начале июня губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил региональному правительству закупить тесты для продажи в розницу. По мнению властей, это поможет предупредить заболевание на ранней стадии. По данным оперативного штаба на утро понедельника, в регионе за сутки зарегистрировано 54 зараженных коронавирусом, общее число - 5 118 человек, выписались 3 687 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, около 565 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 727 162 случая заражения, выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.