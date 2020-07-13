Часть сотрудников мэрии Краснодара перешли на удаленный режим работы из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Несколько сотрудников мэрии Краснодара заразились коронавирусом, часть подразделений в связи с этим перешла на удаленный режим работы. В мэрии введены дополнительные меры санитарного контроля, сообщил на главной городской планерке глава города Евгений Первышов.

В четверг сообщалось, что председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко находится на больничном. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, она заразилась коронавирусом.

"В администрации города выявлен ряд сотрудников, которые заболели коронавирусной инфекцией, поэтому <...> ряд подразделений у нас ушли на удаленный режим работы", - сказал Первышов.

Он уточнил, что также на территории мэрии введены дополнительные меры санитарного контроля, а руководителей структурных подразделений просят обратить дополнительное внимание на состояние сотрудников и при необходимости "отправлять людей на самоизоляцию и проводить дополнительное тестирование".

В свою очередь, начальник городского отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова отметила, что в целом ситуацию в Краснодаре с распространением коронавирусной инфекции можно расценивать как стабильную, так как всплески и пики не отмечаются.