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Число преступлений с использованием банковских карт возросло почти на 500% с начала года

Речь идет о 82 339 преступлениях
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число преступлений с использованием банковских карт с января по июнь этого года возросло почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

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"Всего преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт, произошло 82 339 (это на 489,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года)", - говорится в материалах министерства.

Также там отмечено, что рост числа преступлений с использованием мобильных телефонов составил более 104%, через интернет - почти на 82%, через специальные программные средства - на 66,4%.

Ранее сообщалось, что с начала года рост IT-преступлений произошел на 92%. Кроме того, в статистических данных ведомства отмечено, что Санкт-Петербург, Москва и Республика Бурятия стали регионами, где зафиксирован наибольший темп прироста преступлений, связанных с IT-технологиями. Меньше всего зарегистрировано таких преступлений в Республике Тыва, Магаданской и Курганской областях.

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