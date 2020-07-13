Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,01

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник поднялся на 0,01, до 1,01. В Москве он составил 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент превысил единицу впервые с 14 июня, в Москве - впервые с 4 июня.

Показатель оказался ниже или равен единице в пяти из десяти регионов с наибольшим числом инфицированных - Подмосковье (0,91), Иркутской (0,86) и Воронежской (0,89) областях, Ханты-Мансийском автономном округе (0,97), Красноярском крае (1).

В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 1,03 - минимального значения с 29 июня. В Ростовской области он составил 1,04, в Нижегородской - 1,03, в Свердловской - 1,02.

Вместе с тем среднесуточный прирост числа заразившихся в России, рассчитанный за последние две недели, опустился до 6 610,2 - это почти на 25% меньше, чем 14 июня. В столице он по состоянию на утро понедельника составил 655,4 случая, что на 73% ниже июньского показателя.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.