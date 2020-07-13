Как расследовали дело сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время направит в суд уголовное дело сестер Хачатурян. Девушек обвиняют в убийстве отца в составе группы лиц по предварительному сговору. Ожидается, что слушания по делу будут проходить в закрытом режиме, так как в материалах содержится информация о преступлениях против половой неприкосновенности.
Убийство и задержание
27 июля 2018 года на лестничной площадке московского жилого дома было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвали дочери убитого — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. В ходе осмотра квартиры Хачатуряна полиция изъяла холодное и огнестрельное оружие (нож, арбалет, травматический пистолет, охотничье ружье и др.).
На следующий день девушки были задержаны по подозрению в убийстве. Во время допроса они признали свою вину. Сестры заявили, что пошли на преступление из-за "личных неприязненных отношений с отцом".
По данным следствия, 27 июля Михаил Хачатурян вернулся домой из Научно-практического психоневрологического центра им. Соловьева, где проходил лечение. Во время очередного конфликта с дочерьми он распылил им в лицо перцовый газ из баллончика, из-за чего Крестина, страдавшая астмой, потеряла сознание. После этого сестры решили убить отца. Когда Хачатурян уснул, они нанесли ему множественные удары ножом и молотком. Михаил Хачатурян пришел в себя и попытался защититься, однако Крестина распылила в его сторону газ из баллончика. Преследуя дочь, Хачатурян выбежал на лестничную клетку. Там Ангелина нанесла ему удар в сердце, оказавшийся смертельным. После убийства девушки нанесли себе ножевые ранения, пытаясь инсценировать нападение со стороны отца. Затем они вызвали полицию и скорую помощь.
Обвинения и арест
29 июля 2018 года всем троим было предъявлено обвинение в жестоком убийстве без отягчающих обстоятельств. В начале сентября этого же года было установлено, что младшая из девушек — Мария — на момент убийства не отдавала отчет в своих действиях.
2 августа Останкинский суд Москвы вынес постановление об аресте сестер Хачатурян, они были доставлены в СИЗО. 27 сентября Басманный суд столицы изменил меру пресечения сестрам на так называемый запрет определенных действий, и они были освобождены из зала суда. Согласно наложенным судом ограничениям, сестры Хачатурян не могут покидать свой дом без разрешения следователя, им запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.
Общественный резонанс
Дело сестер Хачатурян широко обсуждалось в СМИ. В поддержку девушек выступили журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, писательница Наринэ Абгарян, музыкант Баста и др., а также организации по оказанию помощи женщинам, подвергнутым насилию. Правозащитница Алена Попова организовала в социальных сетях флешмоб под хештегом "янехотелаумирать", целью которого является привлечение внимания к проблеме насилия в семье. На сайте Change.org была создана петиция, адресованная Следственному комитету, с требованием прекратить уголовное преследования сестер Хачатурян (ее подписали более 377,5 тыс. человек). В некоторых российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, прошли пикеты в поддержку сестер.
Расследование дела
В ходе расследования было установлено, что на протяжении длительного времени отец издевался над дочерьми, "причиняя им физические и психические страдания". Это было учтено следствием как смягчающее вину обстоятельство. Кроме того, по данным СМИ, старшие дочери подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна. Проведенная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Хачатурян страдал расстройством личности, выражавшемся в необоснованной агрессии, обостренной подозрительности и авторитаризме. У его старшей дочери эксперты выявили нарушения психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.
13 июля 2019 года СК предъявил Ангелине Хачатурян в окончательной редакции обвинение в убийстве отца. Ей инкриминируется п. Ж ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). На следующей день аналогичные обвинения были предъявлены Крестине и Марии. При этом в заключении указывалось, что действия всех фигуранток дела были спровоцированы их отцом Михаилом Хачатуряном. Мотивом преступления, по версии следствия, стала личная неприязнь дочерей к отцу на фоне постоянных издевательств и насилия.
При проведении комплексных психолого-психиатрических экспертиз было установлено, что две старшие дочери — Крестина и Ангелина — в момент совершения убийства "могли осознавать фактический характер своих действий и руководить ими". В середине ноябре 2019 года дело в отношении Марии Хачатурян, которая была признана невменяемой на момент совершения преступления, было выделено в отдельное производство.
В ноябре 2019 года обвиняемые завершили ознакомление с материалами уголовного дела. В ходе расследования их адвокаты подали ряд ходатайств, в том числе о рассмотрении дела с участием присяжных, а также о прекращении уголовного преследования. Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны. Сами сестры признают свою вину в убийстве отца, однако утверждают, что Михаил Хачатурян первым напал на них и им пришлось защищаться.
Дополнительное расследование
В январе 2020 года Генеральная прокуратура РФ вернула материалы дела сестер Хачатурян и обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение с убийства на необходимую оборону. Такая переквалификация "влечет за собой прекращение уголовного преследования", заявил адвокат одной из девушек.
Следователи назначили подозреваемым новые психолого-психиатрические экспертизы, которые выявили, что две сестры Хачатурян в момент убийства отца осознавали свои действия. В мае 2020-го дополнительное расследование было завершено. Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер и направил уголовное дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
Сторона защиты настаивает, что дополнительное расследование еще раз подтвердило, что девушки защищали свои жизни от посягательств со стороны отца. Сестры попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к российским властям с требованием не допустить нарушения их процессуальных прав и повторной травматизации во время рассмотрения уголовного дела. По словам адвоката младшей сестры Хачатурян Ярослава Пакулина, дело его подзащитной рассмотрит Бутырский суд Москвы, а старших сестер — Московский городской суд. Уголовное дело насчитывает 28 томов.