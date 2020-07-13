Почти две трети россиян поддерживают повышение НДФЛ для богатых граждан

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (63%) поддерживают инициативу о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с доходами больше 5 млн рублей в год. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины россиян (63%) поддерживают решение о повышении ставки НДФЛ, среди хорошо информированных эта доля еще выше - 79%", - отмечается в исследовании.

По данным опроса, почти три четверти респондентов (73%) в разной степени проинформированы о предложении установить НДФЛ в 15% на доходы от 5 млн рублей, при этом о высокой степени осведомленности сообщили треть опрошенных (32%). В то же время 27% россиян заявили, что впервые услышали о подобной инициативе.

Среди причин, по которым данная мера вызывает одобрение, россияне назвали идею о том, что богатые должны платить больше (30%), 19% отметили, что средства пойдут на помощь детям и социальные нужды, 14% охарактеризовали данное решение как справедливое, а 11% указали на сильное расслоение общества и существование большой разницы в стране между богатыми и бедными.

При этом 12% опрошенных россиян скорее не поддерживают решение о повышении ставки, считая, что это "усложнит жизнь простых людей" (29% из числа людей, высказавшихся против инициативы), что налоги в стране и так высокие (23%), что подобное решение ничего не изменит (17%). Каждый десятый (10%) из числа противников повышения ставки заявили о том, что 5 млн рублей не являются слишком большой суммой, а еще 11% посчитали идею социально несправедливой. Рассуждая о последствиях этого нововведения, 28% опрошенных россиян заявили о положительном эффекте из-за пополнения бюджета и роста трат на социальные нужды, для 24% граждан потенциальный эффект от повышения ставки НДФЛ для состоятельных россиян нейтрален, а 19% высказались об отрицательных последствиях, опасаясь возмущений, недовольств и роста цен.

Всероссийский опрос был проведен 27 июня среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 г. повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн руб. в год с 13% до 15%. Глава государства отметил, что повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн руб. Эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей.