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Жительница Тольятти получила счет за тепло на 30 млрд рублей

По данным пресс-службы самарского филиала "Энергосбыт плюс", ошибка произошла на стороне платежного сервиса

ТАСС, 13 июля. Жительница Тольятти Самарской области по ошибке получила квитанцию на сумму более 30 млрд рублей. Хотя счет предоставлялся за теплоснабжение, энергетики его не выставляли, сообщили ТАСС в пресс-службе самарского филиала "Энергосбыт плюс".

"Счет на такую сумму компания не выставляла. Ошибка произошла на стороне платежного сервиса "Квартплата 24", при отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма. В настоящее время техническая неисправность устранена", - сказала собеседница агентства.

Ранее местные СМИ сообщили, что жительница Тольятти получила квитанцию за тепло на 30,4 млрд рублей. Женщина опубликовала в соцсетях фотографию счета.

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