Масочный режим в Удмуртии с 13 июля становится рекомендательным

ИЖЕВСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии приняли решение о введении рекомендательного масочного режима на территории региона с 13 июля, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале оперативного штаба республики по вопросам коронавируса "Стопкоронавирус. Удмуртия".

"Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал решение о введении рекомендательного масочного режима с 13 июля", - сказано в сообщении.

Глава республики отметил, что предприниматели на своих объектах могут при необходимости обязать работников носить маски. "Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда", - цитирует Бречалова оперштаб.

Обязательный масочный режим в общественных местах действовал в республике с весны. В конце мая депутаты республиканского Госсовета проголосовали за введение не территории региона штрафов для организаций, которые обслуживают посетителей без масок.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Удмуртия находится на втором этапе снятия ограничений, в республике за все время выявлено 1 792 случая заражения коронавирусом, 1 360 человек выздоровело, еще 19 умерли.