Неработающим пенсионерам Петропавловска-Камчатского компенсируют проезд в автобусах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июля. /ТАСС/. Всем категориям неработающих пенсионеров на Камчатке частично компенсируют расходы, связанные с поездками, которые они оплатили за свой счет в период пандемии. Такое решение принято по инициативе врио губернатора Владимира Солодова, сообщается на сайте краевого правительства.

"Неработающим пенсионерам выплатят компенсацию в размере 540 рублей. Расчет был произведен исходя из предполагаемых двух поездок в неделю в течение 10 недель - c 25 апреля по 30 июня, в течение которых действовали ограничения по проезду в автобусах по территории Петропавловска-Камчатского", - приводятся в сообщении слова врио министра социального развития и труда Камчатского края Евгения Меркулова.

Он добавил, что количество поездок определено как минимально возможное и необходимое, с учетом действующего режима самоизоляции и обязательного условия его соблюдения для неработающих пенсионеров старше 60 лет, получающих региональную соцдоплату и которым ранее была установлена мера в виде материальной помощи в размере 4 000 рублей.

Отмечается, что эта компенсация будет выплачена автоматически, без обращения граждан. Кроме того, школьникам, студентам и неработающим пенсионерам вернут стоимость пополнения социального проездного билета за три месяца - апрель, май и июнь. Но только в случае, если они не воспользовались своим правом проезда по проездному билету в указанный период. Выплаты начнутся с 20 июля 2020 года.