ДУМ РФ: возвращение Святой Софии статуса мечети не является оскорбительным актом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Возвращение собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети не является оскорбительным актом. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.

"Возвращение Айя-Софии статуса мечети, каковой она столетиями и была - вплоть до 1935 года, не является оскорбительным актом, если кого-то не оскорбляет сама внутренняя самостоятельность Турции в подобных вопросах. <…> Конец ее музейной истории - это вовсе не ее конец в качестве памятника архитектуры со всем сопутствующим такому статусу комплексом "поддерживающих" мер [Турция не отказывается от взятых на себя обязательств по охране и реставрации исторического облика здания]", - написал он.

Мухетдинов отметил, что памятнику может быть "тесен" музейный статус. "Свое "качество старинности" памятник архитектуры может сохранять для потомков более "интенсивно" лишь тогда, когда принимает на себя новые функции [не любые, но функции мечети конструктивная организация Айя-Софии, разумеется, принять может]. В противном случае то, что мы сегодня знаем как памятники архитектуры, с куда большей вероятностью просто не дошло бы до нашего времени и не радовало бы нас своим старинным великолепием. Иными словами, памятник сохраняется, стареет и - при нашем самом непосредственном участии - не разрушается, не теряя при этом в своей актуальности, когда он продолжает действовать в истории", - добавил он.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

Ряд поместных православных церквей, включая Русскую, выразили сожаление в связи с принятым решением. Папа Римский Франциск заявил, что "очень опечален" этим шагом турецких властей.