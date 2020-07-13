Прокуратура подтвердила превышение ПДК хлорид-иона в реке Каме в Пермском крае

ТАСС, 13 июля. Прокуратура Пермского края подтвердила загрязнение реки Камы в Пермском крае, в реке выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлорид-иона, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального надзорного ведомства в понедельник.

Прокуратура организовала проверку информации по факту возможного загрязнения реки Камы в Пермском крае после того, как компания "Уралхим" приняла решение остановить работу филиала "Азот" (город Березники, Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Каме, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений. Загрязнение водного объекта, по данным компании, фиксировалось в течение 7 и 8 июля, угрожая безопасной работе технологического оборудования завода.

"Подтвердился факт загрязнения реки... установлено превышение хлорид-иона в сравнении с нормативом ПДК от места впадения реки Ленва до места впадения в реку Зырянка", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что материалы направлены в следственный комитет для проведения доследственной проверки и установления виновных лиц.