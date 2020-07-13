Власти Севастополя рекомендуют туристам проверяться на коронавирус из-за роста заражений

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Севастополя будет рекомендовать туристам, приезжающим в город, делать тесты на коронавирус перед отпуском, так как в городе наблюдается рост числа заражений, значительная часть инфицированных - это приезжие. Такое решение принято на аппаратном совещании правительства Севастополя.

До 1 июля тесты на коронавирус делались людям из других регионов при въезде в город, на специально оборудованных блокпостах. До получения результатов туристы должны были находиться по месту пребывания на самоизоляции. Однако с 1 июля такой порядок отменен.

"Люди, которые въезжают в город Севастополь с целью туризма - им рекомендовать не более чем за три дня до выезда проходить у себя в регионе тестирование на коронавирусную инфекцию", - предложил замгубернатора Александр Кулагин, отметив, что сейчас "по заболеваемости в Севастополе можно отслеживать всю географию Российской Федерации".

По данным правительства, в конце весны - начале лета в городе фиксировались только единичные случаи новых заражений, коэффициент распространения инфекции был ниже единицы. Однако во второй половине июня город начал принимать туристов, за месяц возобновили работу объекты культуры и службы сервиса для туристов. В последние дни число зараженных растет, причем многие инфицированные или приехали из других регионов, или заразились, общаясь с приезжими. Только за предыдущие сутки зафиксированы 10 случаев, в том числе у восьми человек, приехавших из других регионов.

"Коэффициент распространения 2. У нас продолжает сохраняться достаточный запас коечного фонда, но темпы увеличиваются загрузки коечного фонда", - добавил Кулагин.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поддержал предложение. "Давайте такой указ сделаем. <…> Анализ завозных случаев показывает, что те, кто едет на отдых должны о себе позаботиться и подтвердить свой статус", - сказал Развожаев на совещании.