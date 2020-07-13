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Жириновский: ЛДПР никогда не будет просить людей выходить на несанкционированные акции

По его словам, партия поддерживает тех, кто выражает протест в связи с арестом Сергея Фургала, но не имеет отношения к акциям в Хабаровске 11-12 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ЛДПР поддерживает тех, кто выражает протест в связи с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, при этом партия никогда не будет просить граждан участвовать в несанкционированных акциях протеста. Об этом в понедельник лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в Telegram.

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"Мы поддерживаем граждан, которые хотят выразить протест против ареста губернатора или по любому другому поводу. К счастью, в субботу никаких задержаний митингующих не было. Но наша принципиальная позиция в том, что мы агитируем людей идти только на санкционированные акции", - написал лидер либерал-демократов.

Жириновский заверил, что ЛДПР не будет "подставлять людей, призывая их выходить на незаконные акции, и бросать их под дубинки, чтобы их хватали и задерживали", это будет иметь "только негативные последствия". "Поэтому повторюсь: мы не имеем отношения к акциям в Хабаровске 11-12 июля. Это был стихийный митинг, люди сами сорганизовались через соцсети и вышли мирно выразить свое мнение, потому что были возмущены внезапным арестом Сергея Фургала. Их негодование было усилено месяцами в самоизоляции из-за эпидемии и такими решениями, как повышение пенсионного возраста", - добавил политик.

Арест Фургала Жириновский вновь связал с его высокими показателями работы на губернаторском посту. "По закрытым опросам, Фургал - губернатор от оппозиционной партии - был в пятерке самых популярных глав регионов России. Вот его и рубят на корню", - уверен лидер ЛДПР. Он также указал на то, что все уголовное дело против Фургала основано на показаниях его бывшего партнера Николая Мистрюкова, на которого, по словам его жены, оказывалось давление.

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