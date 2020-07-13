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Пандемия коронавируса нового типа

В Латвии заявили, что могут пересмотреть порядок выдачи виз гражданам России и Белоруссии

Глава Минздрава отметила, что в РФ и Белоруссии показатели инфицирования довольно высоки

РИГА, 13 июля. /ТАСС/. Латвия может пересмотреть порядок выдачи виз гражданам России и Белоруссии в связи с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения республики Илзе Винькеле.

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"Возможно, нужно посмотреть, какой визовой политики мы придерживаемся с Россией и Белоруссией, где показатели инфицирования довольно высоки. Министр иностранных дел обещал завтра на заседании правительства выступить с предложениями, нужно ли и как можно было бы изменить порядок выдачи виз гражданам России и Белоруссии", - сказала она в эфире Латвийского телевидения.

Глава Минздрава также признала, что интенсивность тестирования пассажиров в Рижском аэропорту была низкой, и сейчас рассматривается вопрос об открытии в воздушной гавани специального пункта для проверки людей.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта. С тех пор выявлено 1 174 инфицированных, 31 из них умер, 1 019 выздоровели. Правительство в середине марта объявило режим чрезвычайного положения до 14 апреля, затем продлило его до 12 мая, а после - до 9 июня. Он предусматривал ряд ограничительных мер, включая приостановку всех международных пассажирских перевозок.

С начала прошлой недели в Латвии начался резкий рост числа заразившихся коронавирусом, а также было выявлено несколько очагов инфекции. Чтобы ограничить распространение коронавируса и предотвратить новые вспышки, правительство республики приняло решение вновь сократить время работы мест общественного питания, а также культурных, спортивных, развлекательных заведений. В свою очередь глава МИД Эдгарс Ринкевичс допустил, что в целях ограничения распространения заболевания может быть пересмотрена система видов на жительство.

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