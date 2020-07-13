МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив журнала "Иностранная литература" с 65-летием, отметив безупречный эстетический вкус его создателей. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства РФ.

"Это - событие не только для вас, но и для тысяч людей, читающих ваше интеллектуальное художественное издание. Многие из них хранят его подшивки, по которым можно изучать историю мировой литературы", - говорится в поздравлении.

По словам премьера, на протяжении своего существования журнал знакомит читателей с лучшими произведениями зарубежных классиков, рассказывает о последних новинках и тенденциях в прозе, поэзии, драматургии. "Для нескольких поколений читателей является одним из самых любимых изданий", - добавил он.

Мишустин отметил талант создателей журнала и их безупречный эстетический вкус и неиссякаемую творческую энергию. "Все вы искренне любите свое дело, являетесь настоящими мастерами слова. Успешно осваивая новые форматы, вы остаетесь верными своим традициям и девизу: "Узнай завтрашних классиков", - подчеркнул председатель правительства.