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В МВД предложили бороться с контрафактом путем маркировки продукции правообладателями

Из незаконного оборота в 2020 году изъято свыше 7 млн единиц фальсифицированной контрафактной продукции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Маркировка продукции интеллектуальной собственности должна помочь в борьбе с контрафактной продукцией на российском рынке. Об этом в понедельник сообщил представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Головатый.

"Считаем, что одной из действенных мер защиты интеллектуальной собственности является маркировка продукции, что должно существенно снизить количество контрафактной продукции на российском рынке", - сказал он, выступая на заседании круглого стола в Совете Федерации.

По его словам, только за этот год правоохранительными органами изъято контрафактной продукции в сфере интеллектуальной собственности на сумму более 1,5 млрд рублей. "Проведено более 50 тыс. проверок физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято свыше 7 млн единиц фальсифицированной контрафактной продукции, а также 153 единицы оборудования. Всего изъято продукции на сумму более 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Головатый также отметил, что ряд правообладателей не заинтересованы во взаимодействии с правоохранительными органами из-за существующих репутационных рисков.

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