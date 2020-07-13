McDonald’s специально для россиян введет в меню куриные стрипсы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. McDonald’s в России расширяет ассортимент куриных продуктов и вводит в меню куриные стрипсы, говорится в сообщении компании.

"Куриные стрипсы войдут в основное меню, при этом в будущем возможно расширение линейки", - говорится в сообщении. Гости предприятий McDonald’s смогут заказать порции трех и пяти стрипсов, а также доступна порция из двух штук по специальной цене. Новое блюдо не содержит красителей и усилителей вкуса.

Куриные стрипсы в качестве стартера доступны в меню McDonald’s и на других рынках, однако McDonald’s в России разработал эксклюзивный продукт, который отвечает вкусовым предпочтениям отечественных потребителей. За время разработки продукта, которое длилось в течение года, было проведено семь продуктовых тестов, в которых приняли участие более 2 тыс. человек, продегустировавших более 1 тыс. порций куриных стрипсов.

"В ходе исследований было выявлено, что многие посетители предприятий быстрого обслуживания едят мясо птицы чаще, чем говядину, свинину и рыбу: птица составляет 73% от общего количества мяса, которое гости, предпочитающие куриные продукты, выбирают в меню.

Куриные блюда пользуются особым спросом и у гостей McDonald’s: их выбирают 45% наших посетителей", - говорится в сообщении. Самыми популярными куриными блюдами McDonald’s у россиян являются "Чикенбургер" и "Чикен Макнаггетс". А лидерами по потреблению курицы в McDonald’s стали жители Сибири и Северного-Кавказа.

Курицу для стрипсов поставляют крупнейшие производители бройлера в России - Группа "Черкизово" и АО "Ярославский бройлер", а полуфабрикаты для них изготавливаются на заводе ООО "Компас Фудс" в городе Ефремов Тульской области. Там для изготовления стрипсов уже модернизирована производственная линия и закуплены специальные формовочные барабаны. Куриные стрипсы на 100% состоят из продуктов российского производства.

McDonald’s в России - сеть общественного питания, насчитывающая около 750 предприятий в 60 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. Сегодня 99% продукции McDonald’s в России получает от более 160 отечественных поставщиков.