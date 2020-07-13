Осипов заявил, что Забайкалью для трудоустройства безработных необходимо 700 млн рублей

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева помочь с выделением 700 млн рублей из федерального бюджета на обучение безработных жителей региона для их дальнейшего трудоустройства, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Мы рассчитываем, что на нормальное, качественное образование на одного человека потребуется от 50 до 80 тысяч рублей. Длительность курсов - от 10 месяцев до года, включает теоретическую и практическую части. <…> Мы адресно опросили, и 9 тысяч 650 человек согласны получить такое образование и устроиться на работу в конкретные организации. Без финансирования нам этот вопрос не решить", - приводятся в сообщении слова Осипова.

Всего в Забайкалье, по словам губернатора, числится 27 тыс. безработных. Как уточнили в пресс-службе, вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратится в правительство России для увеличения финансирования федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда. "Если мы видим, что на небольшой регион необходимо 700 миллионов рублей, то мы должны понимать, что для действительно эффективного решения проблемы трудоустройства безработных граждан во всех дальневосточных субъектах нам необходимо соответствующее финансирование", - приводятся в сообщении слова полпреда.

Президент России Владимир Путин поручил к четвертому кварталу 2021 года реализовать меры по восстановлению численности работающих россиян до уровня 2019 года. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июля поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруд, который должен подготовить сводный доклад для правительства до 10 сентября.